Beta Enerji ve Teknoloji, halka arz kapsamında 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep topladı. Borsa İstanbul’da BETAE koduyla işlem görmeye hazırlanan şirketin payları, hisse başına 40 TL sabit fiyatla satışa sunuldu. Toplam 60 milyon 750 bin lotun dağıtılacağı halka arzın ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe ve yatırımcıların hesaplarına düşecek kişi başı lot miktarına çevrildi. Beta Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Beta Enerji lot dağıtımı tablosu.
Beta Enerji ve Teknoloji'nin 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arz, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. BETAE koduyla borsada işlem görmeye hazırlanan şirket, hisse başına 40 TL sabit fiyatla ve toplamda 60 milyon 750 bin lot sermaye artırımı ile satışa sunuldu. Talep toplama sürecinin sona ermesiyle birlikte, şimdi tüm gözler resmi halka arz sonuçlarına ve yatırımcıların hesaplarına kişi başına kaçar lot yansıyacağına çevrildi.
BETA ENERJİ BETAE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Beta Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Beta Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından genellikle 1-2 iş günü içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle yatırımcılar sonuçların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyor.
BETA ENERJİ HALKA ARZINDA HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ LİRA?
Beta Enerji ve Teknoloji halka arzında hisse başına satış fiyatı 40 TL olarak belirlendi. Şirket toplam 60 milyon 750 bin adet payı yatırımcılara sunarken halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
BETA ENERJİ BETAE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Beta Enerji'nin katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
BETA ENERJİ BETAEKAÇ LOT VERİR?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL),
250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL),
350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL),
500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL),
700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL),
1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL),
1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL),
2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).