Beta Enerji ve Teknoloji'nin 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arz, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. BETAE koduyla borsada işlem görmeye hazırlanan şirket, hisse başına 40 TL sabit fiyatla ve toplamda 60 milyon 750 bin lot sermaye artırımı ile satışa sunuldu. Talep toplama sürecinin sona ermesiyle birlikte, şimdi tüm gözler resmi halka arz sonuçlarına ve yatırımcıların hesaplarına kişi başına kaçar lot yansıyacağına çevrildi.