Türkiye için kırmızı alarm: Uzman isim en tehlikeli günleri açıkladı "45 dereceyi görecek"

Türkiye, önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa üzerinden gelen yeni ve şiddetli bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamalarda, yurt genelinde hissedilecek kavurucu sıcaklara karşı kritik uyarılarda bulundu. Yaşlı, çocuk ve kronik hastalar için ciddi risk taşıyan bu dönemde, bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 45 dereceye kadar tırmanması beklenirken Şen, "İstanbul'da yaşlıların, çocukların, koroner hastalığı olanların, dışarı çıkmaması lazım, çıkmasınlar." diyerek o iki günü işaret etti.
Bir süredir Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava sisteminin adım adım Türkiye'ye ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Şen’in aktardığı bilgilere göre, yaklaşık bir haftadır Avrupa'da etkili olan bu sistem; Almanya, Polonya, Ukrayna, Slovakya ve Balkanlar rotasını izleyerek yurdumuza giriş yapacak. Özellikle gelecek haftadan itibaren batı bölgelerimiz, bu bunaltıcı havanın merkez üssü haline gelecek.
Pazartesi gününe dikkat: İstanbul mevsim normallerini aşıyor
CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan ve yeni haftanın ilk gününden itibaren sıcaklıkların belirgin bir şekilde artacağını ifade eden Şen, "İstanbul'da sıcaklıklar 31-32 derecelerden 35 derece civarına yaklaşacak." sözleriyle megakent için önemli bir uyarıda bulundu. Başta Marmara olmak üzere Batı Karadeniz, Ege, Trakya, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan bu dalga, beklenen değerleri mevsim normallerinin oldukça üzerine taşıyacak. İstanbul için haziran ayı yüksek sıcaklık ortalamasının normal şartlarda 27-28 derece civarında olduğunu hatırlatan uzman isim, yaşanacak artışın günlük yaşamı zorlayacağını vurguladı.
Salı ve Çarşamba zirve yapacak
Sıcak hava dalgasının en şiddetli ve bunaltıcı günlerinin salı ve çarşamba olacağını belirten Şen, termometrelerin bazı şehirlerde tehlikeli seviyelere ulaşacağının altını çizdi. Uzman ismin değerlendirmesine göre, "Edirne ve Kırklareli'nde 40 dereceyi geçen değerler görülebilir. Aydın'da 42-43 dereceye ulaşabilecek sıcaklıklarla haziran ayı rekoru kırılabilir. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 45 dereceye yaklaşabilir." tablosu ortaya çıkacak. Bu kavurucu günlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların sabah ve akşam saatlerini tercih etmeleri, açık renkli ve bol kıyafetler giymeleri, şapka ve güneş gözlüğü kullanmaları hayati önem taşıyor. Nüfusun yoğun olduğu kentlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ise öğle saatlerinde kesinlikle dışarıya çıkmaması tavsiye ediliyor.
Orman yangını tehlikesi
Erken bastıran bu aşırı sıcakların, yaz aylarının ilerleyen dönemlerinde yaşanabilecek çok daha güçlü sıcak hava dalgalarının habercisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, sağlık risklerinin yanı sıra çevresel tehlikelere de dikkat çekti. Pazartesi gününden itibaren yüksek sıcaklıklarla birlikte Çanakkale, Edirne ve kıyı Ege şeridinde orman yangını riskinin ciddi şekilde artacağı uyarısında bulundu.
Son olarak toplumsal bir duyarlılık çağrısı da yapan Şen, bu boğucu havalarda sokak hayvanlarının unutulmaması ve onlar için mutlaka uygun yerlere su bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.