Türkiye için kırmızı alarm: Uzman isim en tehlikeli günleri açıkladı "45 dereceyi görecek"

Orman yangını tehlikesi





Erken bastıran bu aşırı sıcakların, yaz aylarının ilerleyen dönemlerinde yaşanabilecek çok daha güçlü sıcak hava dalgalarının habercisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, sağlık risklerinin yanı sıra çevresel tehlikelere de dikkat çekti. Pazartesi gününden itibaren yüksek sıcaklıklarla birlikte Çanakkale, Edirne ve kıyı Ege şeridinde orman yangını riskinin ciddi şekilde artacağı uyarısında bulundu.





Son olarak toplumsal bir duyarlılık çağrısı da yapan Şen, bu boğucu havalarda sokak hayvanlarının unutulmaması ve onlar için mutlaka uygun yerlere su bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.