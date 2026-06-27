EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI SON DURUM 2026! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar, Kaç TL Olacak?

Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için geri sayım sürerken, milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı ilk beş aylık enflasyon rakamları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin önemli ipuçları verirken, memur emeklileri için de enflasyon farkı hesabı büyük ölçüde netleşti. Şimdi tüm dikkatler 3 Temmuz'da duyurulacak haziran ayı enflasyonuna odaklanmış durumda. Söz konusu verinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranı resmen ortaya çıkacak. Bunun yanında en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemeler de yakından takip edilirken, gözler TBMM'de yürütülen çalışmalara çevrildi.
Milyonlarca emekli için Temmuz 2026 maaş zammında kritik viraja girildi. İlk beş aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesaplamalarında önemli ölçüde netlik sağlanırken, nihai oran için haziran ayı verisi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre şekillenecek, memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alacak. Öte yandan en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılabileceği yönündeki beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayında açıklanacak kararlar, milyonlarca emeklinin gelir seviyesinde belirleyici olacak.
TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ NE OLUR?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zamma ulaştı. Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.
Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.
EN DÜŞÜK SSK-BAĞ-KUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.60 oranındaki 5 aylık enflasyona göre 23.322 TL maaş alacak. 6 aylık enflasyona göre yani yüzde 18,19'luk zamma göre hesaplama yapılırsa da temmuz en düşük emekli maaşı 23.638 TL alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.
KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
6 Aylık Enflasyon: 18.19
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,48
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,93