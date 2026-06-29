ÖBA SEMİNER GİRİŞ EKRANI 2026: Öğretmen seminerleri ne kadar sürecek, kaç bölümden oluşuyor? İşte ÖBA giriş bilgileri ve son tamamlama tarihi

Öğretmen seminerleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü ÖBA üzerinden çevrim içi olarak başladı. MEB’in 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri’ne katılan öğretmen ve yöneticiler, dört bölümden oluşan video eğitimlerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek; ÖBA giriş ekranı, seminer süresi, başarı kriteri ve programda yer alan konuların ayrıntıları belli oldu.
Öğretmen seminerleri, 29 Haziran Pazartesi günü Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden çevrim içi olarak başladı. Yönetici ve öğretmenlerin dört bölümlük video içeriğini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor.
Öğretmen seminerleri ÖBA üzerinden başladı
Öğretmen seminerleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yönetici ve öğretmenler için 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla başladı. “2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri”, Bakanlığın çevrim içi eğitim platformu Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Programa ÖBA’nın resmî internet adresinden EBA kullanıcı bilgileriyle giriş yapılabiliyor. Seminer kapsamında sunulan video içeriklerinin tamamının izlenmesi gerekiyor.
Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek?
Yönetici ve öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışma seminerini 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
Seminer takvimine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
Başlangıç: 29 Haziran 2026 Pazartesi, saat 08.00
Bitiş: 5 Temmuz 2026 Pazar, saat 23.59
Başarı kriteri: Yüzde 100 tamamlama
İçerik: Dört bölümden oluşan video dersler
Katılım şekli: ÖBA üzerinden çevrim içi
ÖBA girişi nasıl yapılır?
Öğretmenler ve okul yöneticileri, seminerlere oba.gov.tr adresi üzerinden erişebiliyor. Sisteme EBA giriş bilgileriyle giriş yapılmasının ardından “2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri” seçilerek video içerikleri izlenebiliyor.
Seminerin başarıyla tamamlanabilmesi için dört bölümden oluşan içeriğin tamamının bitirilmesi gerekiyor.
Öğretmen seminer programında hangi konular var?
Mesleki çalışma programında bağımlılık, aile ilişkileri, dijitalleşme, yapay zekâ ve gençlerin gelişimi gibi başlıklar ele alınıyor.
Seminer kapsamında öğretmenlerin şu konularda bilgi ve farkındalık kazanması amaçlanıyor:
- Bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri
- Çocuk ve gençlerde bağımlılık riskini artıran faktörler
- Bağımlılığın erken belirtileri ve destek alma süreçleri
- Aile içi iletişim, güven ortamı ve sınır koymanın önemi
- Madde, kumar ve dijital bağımlılık türleri
- Aile, okul, sağlık kuruluşları ve danışmanlık merkezleri arasındaki iş birliği
- Gençlerin psikolojik ve sosyal gelişiminde aile desteğinin rolü
- Dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımının gençler üzerindeki etkileri
- Yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde sunduğu fırsatlar ve oluşturabileceği riskler
- Okul, aile ve toplum iş birliğinin öğrencilerin gelişimine katkısı
Programda ayrıca gençlerin kuşak özellikleri, bilgiye yaklaşım biçimleri, tarih bilinci, kültürel kökler ve öğrenme süreçlerinde bilgi ile duygu arasındaki ilişki üzerinde duruluyor.
Yusuf Tekin’den aile ve dijitalleşme vurgusu
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, haziran dönemi mesleki çalışmalarının ÖBA üzerinden çevrim içi gerçekleştirildiğini belirtti. Programda “Bağımlılık ve Aile” ile “Dijital Çağ ve Aile” başlıklarının birlikte ele alınacağını açıklayan Tekin, dijital bağımlılık, yalnızlaşma, akran ilişkilerindeki değişim ve aile içi iletişim sorunlarının eğitim süreçlerini doğrudan etkilediğini ifade etti.
Ailenin eğitimin temel paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, okulda verilen eğitimin kalıcı sonuçlar oluşturmasının aileyle kurulan sağlıklı iş birliğine bağlı olduğunu belirtti.
Tekin, öğretmenler ile veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla MEB-BİP Öğretmen Bilgi Servisi ile Okul Veli Asistanı’nın hayata geçirildiğini de aktardı.
Mesleki gelişim eğitimleri ÖBA’da devam ediyor
Bakan Tekin, öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim süreçlerinin Millî Eğitim Akademisi çatısı altında bütüncül bir yapıda ele alındığını bildirdi. Öğretmen adaylarının alan bilgisi, pedagojik yeterlik, meslek ahlakı ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Eğitim kurumu yöneticilerinin liderlik, yönetim ve iletişim yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan programlar kapsamında 81 ilde 18 bin 874 okul yöneticisine yüz yüze eğitim verildiği açıklandı.
ÖBA üzerinden öğretmenlerin erişimine sunulan eğitimlere ilişkin veriler ise şöyle:
- 203 mesleki gelişim eğitimi
- 77 dijital beceri eğitimi
- 1 milyon 236 bin 583 aktif ÖBA kullanıcısı
- 2025 yılında 3 milyon 202 bin 265 hizmet içi eğitim belgesi
- 2026 yılında 2 milyon 355 bin 691 hizmet içi eğitim belgesi
Tekin, öğretmenlerin alan bilgisi, pedagojik yetkinlik, dijital yeterlik ve yapay zekâ çağının gerektirdiği becerilerinin sürekli olarak desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.