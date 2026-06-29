ÖBA SEMİNER GİRİŞ EKRANI 2026: Öğretmen seminerleri ne kadar sürecek, kaç bölümden oluşuyor? İşte ÖBA giriş bilgileri ve son tamamlama tarihi

Yusuf Tekin’den aile ve dijitalleşme vurgusu





Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, haziran dönemi mesleki çalışmalarının ÖBA üzerinden çevrim içi gerçekleştirildiğini belirtti. Programda “Bağımlılık ve Aile” ile “Dijital Çağ ve Aile” başlıklarının birlikte ele alınacağını açıklayan Tekin, dijital bağımlılık, yalnızlaşma, akran ilişkilerindeki değişim ve aile içi iletişim sorunlarının eğitim süreçlerini doğrudan etkilediğini ifade etti.





Ailenin eğitimin temel paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, okulda verilen eğitimin kalıcı sonuçlar oluşturmasının aileyle kurulan sağlıklı iş birliğine bağlı olduğunu belirtti.





Tekin, öğretmenler ile veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla MEB-BİP Öğretmen Bilgi Servisi ile Okul Veli Asistanı’nın hayata geçirildiğini de aktardı.