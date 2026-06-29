İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki elektrik dağıtım şebekesini yöneten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme, bakım-onarım ve planlı yatırım çalışmaları kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü megakentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. BEDAŞ tarafından yayımlanan güncel kesinti takvimine göre; başta Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Avcılar olmak üzere birçok ilçenin belirli mahalle ve sokaklarına çalışma saatleri boyunca enerji verilemeyecek. İşte 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.