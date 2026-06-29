BEDAŞ, İstanbul’un 20 ilçesinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri konusunda vatandaşları uyardı. Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın kent genelindeki bazı mahallelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. BEDAŞ’ın “Planlı Çalışmalar” ekranında paylaşılan bilgilere göre, kesintilerin bazı bölgelerde 8 ila 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. İşte 29 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki elektrik dağıtım şebekesini yöneten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme, bakım-onarım ve planlı yatırım çalışmaları kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü megakentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. BEDAŞ tarafından yayımlanan güncel kesinti takvimine göre; başta Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Avcılar olmak üzere birçok ilçenin belirli mahalle ve sokaklarına çalışma saatleri boyunca enerji verilemeyecek. İşte 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.