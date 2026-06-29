Hafıza Büyük Resim’in 126. bölümü yayında: Yeni teknolojik Roma İmparatorluğu mu kuruluyor?

Türkiye gündemi ile bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırıldığı programın bu bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, son gelişmeler neticesinde 'Yeni teknolojik Roma İmparatorluğu Cumhuriyeti mi kuruluyor?' meselesini masaya yatırdı.