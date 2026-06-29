Hafıza Büyük Resim’in 126. bölümü yayında: Yeni teknolojik Roma İmparatorluğu mu kuruluyor?

Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılıyor, ittifaklar kabuk değiştiriyor. Hafıza Büyük Resim’in 126'ıncı bölümünde, Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, son gelişmeler neticesinde 'Yeni kölelik düzeni' meselesini masaya yatırdı.
Yeni Şafak'ın ilgiyle izlenen programı Hafıza Büyük Resim'in 1216'ncı bölümü an itibarıyla yayında...
Türkiye gündemi ile bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırıldığı programın bu bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, son gelişmeler neticesinde 'Yeni teknolojik Roma İmparatorluğu Cumhuriyeti mi kuruluyor?' meselesini masaya yatırdı.
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