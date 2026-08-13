Fındık için geldiği memleketinde katil oldu: Amcasını öldüren yeğen yakalandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada amcasını tabancayla vurarak öldüren gurbetçi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi’nde 11 Ağustos akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa’dan fındık toplamak için Samsun’a gelen Mustafa Çam (46) ile amcası İbrahim Çam (73) arasında ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Çam, tabancayla amcasına ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, yolda hayatını kaybetti. Amcasını öldüren 2 çocuk babası gurbetçi Mustafa Çam olaydan sonra kayıplara karıştı.

Cinayette yeni gelişme yaşandı

Büyüklü Jandarma Komutanlığı, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından bugün yakalanan Mustafa Çam, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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