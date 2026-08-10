146 yıldır Karadeniz’de denizcilere yol gösteriyor: 20 deniz milinden bile görünüyor

"Burası için projeleri bekliyoruz"





Fener Mahallesi Muhtarı Faysal Bayrak, "Bu fener denizdeki gemilere, kayıklara yön gösteriyor. Burası tarihi bir rota olduğundan dolayı ziyaretçi geliyor. Vatandaşlara açık bir yer. Yurt dışından turistler buraya gelerek konaklıyor. Burada denize giriyorlar. Bu fener mahalleye turist çekiyor. Olta balıkçılığı yapılıyor. Burada belediyenin öncü olması ve bölgeyi geliştirecek projeler hazırlaması lazım" dedi.