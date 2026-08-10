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146 yıldır Karadeniz’de denizcilere yol gösteriyor: 20 deniz milinden bile görünüyor

146 yıldır Karadeniz’de denizcilere yol gösteriyor: 20 deniz milinden bile görünüyor

08:23, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:31, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
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146 yıldır Karadeniz’de denizcilere yol gösteriyor: 20 deniz milinden bile görünüyor

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü noktada bulunan Bafra Deniz Feneri, 1880 yılından bu yana denizcilere güvenli rota gösteriyor. 146 yıllık tarihi fener, günümüzde ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

Fener, Osmanlı döneminde Fransız müteahhitler tarafından Bafra Fener Mahallesi Halisburnu mevkisinde demir boru kazıklar üzerine çelik konstrüksiyon olarak yapıldı. Yaklaşık 22 metre yüksekliğindeki kule, deniz seviyesinden 25 metre yükseklikte ışık vererek Karadeniz’de seyreden gemilere yaklaşık 20 deniz mili mesafeden rehberlik ediyor.

Fener, Osmanlı döneminde Fransız müteahhitler tarafından Bafra Fener Mahallesi Halisburnu mevkisinde demir boru kazıklar üzerine çelik konstrüksiyon olarak yapıldı. Yaklaşık 22 metre yüksekliğindeki kule, deniz seviyesinden 25 metre yükseklikte ışık vererek Karadeniz’de seyreden gemilere yaklaşık 20 deniz mili mesafeden rehberlik ediyor.

İlk olarak gaz yağıyla çalıştırılan deniz feneri, daha sonra asetilen gazına dönüştürüldü. Günümüzde ise elektrik enerjisiyle hizmet veren fenerde, tarihi optik mekanizma ve saat sistemi korunurken aydınlatma modern sistemlerle sağlanıyor.

İlk olarak gaz yağıyla çalıştırılan deniz feneri, daha sonra asetilen gazına dönüştürüldü. Günümüzde ise elektrik enerjisiyle hizmet veren fenerde, tarihi optik mekanizma ve saat sistemi korunurken aydınlatma modern sistemlerle sağlanıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ulusal miras olarak koruma altında bulunan tarihi yapı, Karadeniz’in sert iklim şartlarına rağmen denizcilere hizmet vermeyi sürdürüyor. Dış cephesindeki bazı bölümlerde ise zamanın ve iklim şartlarının etkisiyle oluşan paslanma izleri dikkat çekiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ulusal miras olarak koruma altında bulunan tarihi yapı, Karadeniz’in sert iklim şartlarına rağmen denizcilere hizmet vermeyi sürdürüyor. Dış cephesindeki bazı bölümlerde ise zamanın ve iklim şartlarının etkisiyle oluşan paslanma izleri dikkat çekiyor.

Tarihi deniz feneri yalnızca denizcilere rehberlik etmekle kalmıyor, doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılırmak Deltası’nı ziyaret edenlerin de uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Tarihi deniz feneri yalnızca denizcilere rehberlik etmekle kalmıyor, doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılırmak Deltası’nı ziyaret edenlerin de uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

"Burası için projeleri bekliyoruz"


Fener Mahallesi Muhtarı Faysal Bayrak, "Bu fener denizdeki gemilere, kayıklara yön gösteriyor. Burası tarihi bir rota olduğundan dolayı ziyaretçi geliyor. Vatandaşlara açık bir yer. Yurt dışından turistler buraya gelerek konaklıyor. Burada denize giriyorlar. Bu fener mahalleye turist çekiyor. Olta balıkçılığı yapılıyor. Burada belediyenin öncü olması ve bölgeyi geliştirecek projeler hazırlaması lazım" dedi.

"Burası için projeleri bekliyoruz"Fener Mahallesi Muhtarı Faysal Bayrak, "Bu fener denizdeki gemilere, kayıklara yön gösteriyor. Burası tarihi bir rota olduğundan dolayı ziyaretçi geliyor. Vatandaşlara açık bir yer. Yurt dışından turistler buraya gelerek konaklıyor. Burada denize giriyorlar. Bu fener mahalleye turist çekiyor. Olta balıkçılığı yapılıyor. Burada belediyenin öncü olması ve bölgeyi geliştirecek projeler hazırlaması lazım" dedi.

Yaklaşık bir buçuk asırdır Karadeniz’de seyreden gemilere güvenli rota sağlayan Bafra Deniz Feneri, tarihi mirası, mimarisi ve eşsiz manzarasıyla bölgenin önemli simgeleri arasında yer almaya devam ediyor.

Yaklaşık bir buçuk asırdır Karadeniz’de seyreden gemilere güvenli rota sağlayan Bafra Deniz Feneri, tarihi mirası, mimarisi ve eşsiz manzarasıyla bölgenin önemli simgeleri arasında yer almaya devam ediyor.
Başlıklar :SamsunBafraKızılırmakKaradeniz
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