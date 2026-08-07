Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak akciğerini söndürdü
Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde çıkan kavgada 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak akciğerinin sönmesine neden olan zanlı B.G., Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun’un Atakum ilçesinde iki kadın arkadaş arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan 18 yaşındaki kadının akciğeri söndü.
Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan iki kadın arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada T.G. (18) bıçakla yaralanırken, B.G. (35) ise darbedildi. Burnunda 3 çatlak oluşan B.G. ile bıçaklanan T.G. ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak bıçaklanan T.G. tedavisi başlamadan kendi imkanlarıyla hastaneden ayrıldı. Dün öğle saatlerinde evinde fenalaşan T.G., yeniden aynı hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde bıçak darbesi nedeniyle akciğerinin söndüğü tespit edilen T.G., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Şüpheli kadın tutuklandı
Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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