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Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf'u hayattan koparan böcek ilacı faciasında 2 tutuklama

Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf'u hayattan koparan böcek ilacı faciasında 2 tutuklama

10:31, 07/08/2026, Cuma
IHA
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Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf'u hayattan koparan böcek ilacı faciasında 2 tutuklama
Ailesini baygın halde bulan Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi götürdü.

Çanakkale’de iddiaya göre komşularının evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlenme sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çanakkale'de önceki gün akşam saatlerinde bir dairede meydana geldi. Baba, Uğur Çanlı (41) evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu.

Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi götürdü. Anne ve oğul, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme tespit edildi.

Ardından durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı’nın ise ÇOMÜ hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YUSUF İLK DOĞAN ÇOCUKMUŞ

Çanakkale’de iddiaya göre komşularının evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlendiği ileri sürülerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı’nın, 9 yıl önce kentte, yeni binasında hasta kabulüne başlayan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.

2 TUTUKLAMA

Yaşanan olayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilaçlama yapılan ev sahibi Z.B. ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. ile şirket çalışanı B.E.S. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden ev sahibi Z.B. ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şirket çalışanı B.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Başlıklar :çanakkaleyusuf talha çanlıböcek ilacı zehirlenmesi
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