Çanakkale'de ilaçlama faciası: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Türkiye, bir kez daha hatalı ve bilinçsiz yapılan haşere ilaçlamasının neden olduğu acı bir tabloyla karşı karşıya. Daha önce Böcek ailesinin de ölümüne neden olan ilaçlama kaynaklı ölüm haberlerine, ne yazık ki bir tanesi daha eklendi. Komşu dairede gerçekleştirilen böcek ilaçlamasından sızan zehirli kimyasallar, 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamdan kopmasına, annesinin ise ölüm kalım savaşı vermesine neden oldu.
Çanakkale'de komşu dairelerinde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen çocuk öldü, annesi yoğun bakıma alındı. Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu.
Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.
Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.
Yusuf Talha'nın, durumunun kötüleşmesi üzerine hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Çocuk burada hayatını kaybetti, annenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.
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