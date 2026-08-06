Çanakkale'de ilaçlama faciası: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale’de orman yangını: Yerleşim yerine sıçrama riskine karşı müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, yangına 6 helikopter, 4 uçak ile çok sayıda kara ekibi sevk edilirken, alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı bildirildi.