Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı

Çiğdem Böcek (27) Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek 9 Kasım 2025'te turistik amaçla Almanya'dan İstanbul'a gelmiş, 13 Kasım’da Fatih’te kaldıkları otelde kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılmışlardı.

ADLİ TIP 'İLAÇ' ZEHİRLENMESİ DEMİŞTİ

Zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, otelden elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirlenmişti.Raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin "Böcek ailesinin ölümünde "Alüminyum Fosfit" maddesinin gaz hale geçmesiyle oluşan "Fosfin" gazından zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildi" sözlerine yer verilmişti.

Davada karar çıktı. İlaçlama şirketinin sahibi ve oğluna 18 yıl hapis cezası, ilaçlamayı yapan Doğan Cağferoğlu’na 12 yıl 2 ay 20 gün, otel sahibi Hakan Oğlak’a 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

Tekrar rahatsızlanan aile, 13 Kasım saat 01.00 sıralarında bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti. Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girmişti.

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedilmişti.

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği bildirilmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı: İşte istenen cezalar



