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Attığı tek bir imza hayatını kararttı: Elektrik aboneliği istedi, 6 kişilik aile evsiz kaldı

Attığı tek bir imza hayatını kararttı: Elektrik aboneliği istedi, 6 kişilik aile evsiz kaldı

08:35, 11/08/2026, Salı
IHA
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Attığı tek bir imza hayatını kararttı: Elektrik aboneliği istedi, 6 kişilik aile evsiz kaldı

Malatya’da yaşayan Yusuf Saraç’a amcası iddiaya göre, 'Evinizin elektriği kaçak. Abonelik yapmanız gerekiyor' diyerek satış sözleşmesi imzalattı. Okuma yazması olmayan Saraç, attığı imzayla evinin de içinde bulunduğu 44 dönümlük arsayı amcasına verdiğini yıllar sonra öğrendi.

Malatya’da yaşayan 6 kişilik Saraç ailesi, iddiaya göre amcaları K.S. tarafından dolandırıldı. İddiaya göre, okuma yazma bilmeyen ve psikolojik sorunları bulunan 59 yaşındaki Yusuf Saraç’a amcası K.S., ’Evinizin elektriği kaçak. Abonelik yapmanız gerekiyor’ diyerek satış sözleşmesi imzalattı. Yaklaşık 2 ay önce evlerinden çıkarılan aile, içinde evlerinin de bulunduğu 44 dönümlük ortak arazinin amcaları K.S.’nin üzerine geçirildiğini öne sürdü. Aile, bir komşularının bahçesindeki konteynerde kalıyor.

Malatya’da yaşayan 6 kişilik Saraç ailesi, iddiaya göre amcaları K.S. tarafından dolandırıldı. İddiaya göre, okuma yazma bilmeyen ve psikolojik sorunları bulunan 59 yaşındaki Yusuf Saraç’a amcası K.S., ’Evinizin elektriği kaçak. Abonelik yapmanız gerekiyor’ diyerek satış sözleşmesi imzalattı. Yaklaşık 2 ay önce evlerinden çıkarılan aile, içinde evlerinin de bulunduğu 44 dönümlük ortak arazinin amcaları K.S.’nin üzerine geçirildiğini öne sürdü. Aile, bir komşularının bahçesindeki konteynerde kalıyor.

42 yaşındaki Gülşah Saraç, mağdur edildiklerini belirterek, "Dört çocuğum var. Eşimi amcasının kandırdığını düşünüyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce tapuyu elimizden aldı. Oturduğumuz evden de çıkarıldık. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte komşumuzun bahçesindeki konteynerde kalıyoruz. Yetkililere sesleniyorum bize yardımcı olsunlar. İki çocuğumuzun sağlık sorunları var. Sesimizi duyun" dedi.


"Okuma yazmam yok, abonelik işlemi için imza attım"


Yusuf Saraç ise okuma yazma bilmediğini belirterek, tapularının elinden alınmasının elektrik aboneliği işlemi sırasında başladığını iddia etti.

Saraç, "1967 doğumluyum. Okuma yazmam yok. Amcam bana abonelik işlemi yapılacağını söyledi, beni kandırdı. Tapuyu üzerine geçirdi. 44 dönüm arazimiz vardı, hepsini üzerine aldı. Daha sonra arazinin içinde bulunan evimizden de çıkarıldık" ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki Gülşah Saraç, mağdur edildiklerini belirterek, "Dört çocuğum var. Eşimi amcasının kandırdığını düşünüyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce tapuyu elimizden aldı. Oturduğumuz evden de çıkarıldık. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte komşumuzun bahçesindeki konteynerde kalıyoruz. Yetkililere sesleniyorum bize yardımcı olsunlar. İki çocuğumuzun sağlık sorunları var. Sesimizi duyun" dedi."Okuma yazmam yok, abonelik işlemi için imza attım"Yusuf Saraç ise okuma yazma bilmediğini belirterek, tapularının elinden alınmasının elektrik aboneliği işlemi sırasında başladığını iddia etti. Saraç, "1967 doğumluyum. Okuma yazmam yok. Amcam bana abonelik işlemi yapılacağını söyledi, beni kandırdı. Tapuyu üzerine geçirdi. 44 dönüm arazimiz vardı, hepsini üzerine aldı. Daha sonra arazinin içinde bulunan evimizden de çıkarıldık" ifadelerini kullandı.

"İmza attırıp tapuları üzerine geçirmiş"


Aileye sahip çıkan Aksaray Mahallesi’nin önceki dönem muhtarı Yusuf Solak, Saraç ailesinin yaklaşık 2 ay önce evlerinden çıkarıldığını söyledi. Solak, aileden dinlediklerini aktararak, "Amcaları, elektrik aboneliği olmadığını söyleyerek bunlardan imza almış. Vekalet mi aldı, satış mı yaptı bilmiyoruz. Bize anlatılan bu. 44 dönümlük müşterek tapuları vardı. Bu tapuların tamamını kendi adına geçirmiş ve daha sonra icra kanalıyla arazileri sattığı söyleniyor" dedi.


Ailenin daha önce çeşitli kurumlardan ve hayırseverlerden toplanan yardımlarla yapılan evde yaşadığını belirten Solak, arazilerin icra yoluyla satılmasının ardından ailenin evden çıkarıldığını ifade etti.

"İmza attırıp tapuları üzerine geçirmiş"Aileye sahip çıkan Aksaray Mahallesi’nin önceki dönem muhtarı Yusuf Solak, Saraç ailesinin yaklaşık 2 ay önce evlerinden çıkarıldığını söyledi. Solak, aileden dinlediklerini aktararak, "Amcaları, elektrik aboneliği olmadığını söyleyerek bunlardan imza almış. Vekalet mi aldı, satış mı yaptı bilmiyoruz. Bize anlatılan bu. 44 dönümlük müşterek tapuları vardı. Bu tapuların tamamını kendi adına geçirmiş ve daha sonra icra kanalıyla arazileri sattığı söyleniyor" dedi.Ailenin daha önce çeşitli kurumlardan ve hayırseverlerden toplanan yardımlarla yapılan evde yaşadığını belirten Solak, arazilerin icra yoluyla satılmasının ardından ailenin evden çıkarıldığını ifade etti.

"Sokağa atılınca konteynere yerleştirdim"


Ailenin evden çıkarılmasının ardından kendilerine konteyner tahsis ettiğini anlatan Solak, "Evden çıkarılınca sokağa atıldılar. Dört çocukları var. Ben deprem döneminde ikinci el bir konteyner almıştım. Sokağa düşünce komşum ve akrabam oldukları için buraya getirdim. Şimdi burada kalıyorlar. Önümüz kış. Bu şartlarda konteynerde yaşamaları çok zor" dedi.


Saraç ailesinin yaşadığı mağduriyetin araştırılması gerektiğini belirten Solak, "Yusuf Saraç’ın okuma yazması yok, kendisini ifade etmekte zorlanan bir insan. Eğer bu arazi satıldıysa paranın nereye gittiği, nasıl ödendiği araştırılmalı. Satış olmadıysa da bu insanların hakkı nerede. Biz adli makamların konuyu araştırarak gerçeği ortaya çıkarmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Solak, aile adına Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını ama sonuç alamadıklarını öne sürerek, maddi imkanları bulunmayan ailenin hukuki destek konusunda da zorlandığını söyledi.

"Sokağa atılınca konteynere yerleştirdim"Ailenin evden çıkarılmasının ardından kendilerine konteyner tahsis ettiğini anlatan Solak, "Evden çıkarılınca sokağa atıldılar. Dört çocukları var. Ben deprem döneminde ikinci el bir konteyner almıştım. Sokağa düşünce komşum ve akrabam oldukları için buraya getirdim. Şimdi burada kalıyorlar. Önümüz kış. Bu şartlarda konteynerde yaşamaları çok zor" dedi.Saraç ailesinin yaşadığı mağduriyetin araştırılması gerektiğini belirten Solak, "Yusuf Saraç’ın okuma yazması yok, kendisini ifade etmekte zorlanan bir insan. Eğer bu arazi satıldıysa paranın nereye gittiği, nasıl ödendiği araştırılmalı. Satış olmadıysa da bu insanların hakkı nerede. Biz adli makamların konuyu araştırarak gerçeği ortaya çıkarmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Solak, aile adına Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını ama sonuç alamadıklarını öne sürerek, maddi imkanları bulunmayan ailenin hukuki destek konusunda da zorlandığını söyledi.
Başlıklar :MalatyaYusuf SaraçElektrik
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