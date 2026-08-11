Attığı tek bir imza hayatını kararttı: Elektrik aboneliği istedi, 6 kişilik aile evsiz kaldı

"İmza attırıp tapuları üzerine geçirmiş"





Aileye sahip çıkan Aksaray Mahallesi’nin önceki dönem muhtarı Yusuf Solak, Saraç ailesinin yaklaşık 2 ay önce evlerinden çıkarıldığını söyledi. Solak, aileden dinlediklerini aktararak, "Amcaları, elektrik aboneliği olmadığını söyleyerek bunlardan imza almış. Vekalet mi aldı, satış mı yaptı bilmiyoruz. Bize anlatılan bu. 44 dönümlük müşterek tapuları vardı. Bu tapuların tamamını kendi adına geçirmiş ve daha sonra icra kanalıyla arazileri sattığı söyleniyor" dedi.





Ailenin daha önce çeşitli kurumlardan ve hayırseverlerden toplanan yardımlarla yapılan evde yaşadığını belirten Solak, arazilerin icra yoluyla satılmasının ardından ailenin evden çıkarıldığını ifade etti.