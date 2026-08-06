Malatya'da çekiciye sıkışan kedi için itfaiye seferber oldu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir çekicinin kasasında mahsur kalan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 10 dakikalık başarılı çalışmasıyla kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Malatya’da bir çekicinin kasasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Nazlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bir çekicinin kasasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kedi ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.