Malatya'da çekiciye sıkışan kedi için itfaiye seferber oldu

Malatya'daki 5.0'lık deprem büyük depremin habercisi mi? Uzman isim 'hazırlı olunmalı' dedi beklenen büyüklüğü verdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek bölgede büyük bir paniğe neden oldu. İki katlı müstakil bir binada hasara yol açan sarsıntının ardından gözler sismik hareketliliğe çevrilirken, akıllara "Bu sarsıntı büyük bir felaketin habercisi mi?" sorusu geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’ın bölgedeki gerilim dağılımına ve sarsıntının arka planına dair sosyal medya üzerinden yaptığı kritik açıklama ise akıllardaki tüm soru işaretlerini değiştirecek nitelikte.