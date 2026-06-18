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Günlerce işitme kaybı yaşadığı ağrının nedeni şoke etti

Günlerce işitme kaybı yaşadığı ağrının nedeni şoke etti

19:2118/06/2026, Perşembe
DHA
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Ağrı ve işitme kaybı nedeniyle gittiği hastanede, kulağından böcek çıktı
Ağrı ve işitme kaybı nedeniyle gittiği hastanede, kulağından böcek çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kulağındaki şiddetli ağrı ve işitme kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran çiftçi Ali Demir'in kulak kanalından operasyonla ölü bir Japon böceği çıkarıldı. Uzmanlar, bu tür durumlarda vatandaşların kendi başlarına müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Manisa Alaşehir'de çiftçilikle uğraşan Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşaması üzerine Salihli’deki özel bir hastaneye gitti. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi. Opr. Dr. Türkyılmaz’ın müdahalesiyle böcek çıkarıldı.

Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Ali Demir,
"Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından çıkarıldı"
dedi.

"Böcek kaçmasıyla sık karşılaşıyoruz"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içerisine böcek kaçması gibi vakalarla sık karşılaştıklarını belirtip, benzer durumlarda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.




#Böcek
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