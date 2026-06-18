Üretici Güler Özsu da daha önce de ipek böcekçiliği yaptığını ifade ederek, geçmişte üretimin daha kısıtlı imkanlarla gerçekleştirildiğini söyledi.





Sağlanan desteklerle üretimin daha modern ve hijyenik koşullarda yapılabildiğini aktaran Özsu, bu durumun üretim sürecini kolaylaştırdığını dile getirdi.