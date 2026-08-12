Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 350 TL'ye satılıyor: Elazığ'da hasadı başladı

Sumağın kendiliğinde yetişen bir tür olduğunu aktaran Mehmet Ali Siracoğlu, "Bu köftelerde, salatalarda ve lüks restoranlarda daha çok kullanılıyor. Millet artık limon tuzu kullanmıyor, sumak kullanıyorlar, yöreye göre kullanma şekilleri değişiyor. Sumaklar kendiliğinden çıktı. Burada herhangi bir ekim olmadı. Kendiliğinden çıkarak çoğalmaya başladı. Bunun kökünü alıp başka yere götürüp ektim çıkmadı ama burada her sene daha da çoğalıyor. Sumağa bakım yaparsan daha iyi oluyor. Ben bunların altını temizledim. Yaban domuzları da sumakların altını kazmıştı. Bu sene sumak sezonunu açtık. Allah’ın verdiği bir bitkidir. Bunun faydası çoktur" dedi.