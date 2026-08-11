Elazığ’da gece saatlerinde hava bir anda değişti: Şehir genelinde rüzgar etkili oldu
00:56, 11/08/2026, Salı
IHA
Sıcak hava yerini kuvvetli rüzgara bıraktı
Elazığ şehir merkezinde gündüz saatlerindeki yüksek sıcaklıkların ardından gece yarısı aniden bastıran kuvvetli rüzgar, şehir sakinlerine serinlik getirirken hava koşullarında hızlı bir değişime neden oldu.
Elazığ’da gündüz etkili olan bunaltıcı sıcakların ardından gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kent genelinde gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle sıcak hava etkisini gösterirken, gece saatlerinde hava bir anda değişti. Kuvvetli rüzgar, şehir merkezinde ve bazı bölgelerde etkili oldu.
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Başlıklar :Hava DurumuRüzgarGüneş
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