İstanbullular dikkat: 4 ilçeye sağanak uyarısı yapıldı
İstanbul, yüzde 95'lere varan nem oranı ve rekor seviyelere ulaşan bunaltıcı sıcaklıklarla boğuşurken, megakentin kuzeyindeki dört ilçe için dikkat çeken bir sağanak uyarısı geldi. AKOM'un özellikle sahil şeridinde hissedilen sıcaklıkların ölçülen değerden 10 derece daha yüksek olabileceği yönündeki kritik uyarısının ardından, gözler bugün Sarıyer, Şile, Beykoz ve Arnavutköy'de öğle saatlerinde başlaması beklenen kısa süreli yağışlara çevrildi.
Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden geçen İstanbul, günlerdir aralıksız esen poyrazın etkisini yitirmesi ve bağıl nem oranının yüzde 95 seviyelerine ulaşmasıyla adeta nefes alınamaz bir hale geldi. Megakentte etkisini sürdüren bu bunaltıcı havanın bugün ve yarın da devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların zirve yaptığı bu günlerde kentin bazı noktaları için sürpriz bir yağış tahmini paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, hafta sonu da bir gün yüzünü göstermesi beklenen yağmur, bugün İstanbul'un belirli bölgelerinde kısa süreli de olsa etkili olacak.
Dört ilçede yağmur molası
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verileri, kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da Karadeniz'e kıyısı bulunan kuzey ilçeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış işaretleri veriyor. Öğle saatlerinde başlaması öngörülen ve gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen bu yağışlar Sarıyer, Şile, Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde görülecek.
Yurt geneline bakıldığında ise kuzey kesimler ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirmesi tahmin ediliyor. Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları da yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.
AKOM'dan 10 derecelik fark uyarısı
Artan sıcaklıklar ve bunaltıcı nem oranı sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yetkililerinden de önemli bir uyarı geldi.
İstanbulluları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaya çağıran AKOM, özellikle sahil kenarları gibi yüksek nem barındıran ortamlarda ve doğrudan güneş altında hissedilen sıcaklığın, termometrelerin ölçtüğü değerden yaklaşık 10 derece daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Bu doğrultuda vatandaşların, özellikle günün en sıcak saatleri olan öğle vakitlerinde doğrudan güneşe maruz kalmamaları ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiği ifade ediliyor.
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