Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ofisinin kapısına kilit vurdu
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla dikkat çeken karar. İmamoğlu’na bağlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. Binada lüks makam odaları dikkat çekerken tüm İmamoğlu fotoğrafları da indirildi.
Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan bina, yeniden CHP’nin Parti Okulu olarak kullanılmaya başlandı.
Gölge bakanların kullanması için yapılan lüks makam odaları, tekrar eski işlevine döndürülerek sınıfa çevrildi. CHP kurmayları, binadaki tadilat çalışmalarının ardından yeniden eğitimlerin başladığını, parti teşkilatlarına yönelik dersler verildiğini açıkladı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre binada bulunan Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğrafların tamamı da indirildi. CHP kurmayları, binanın Aday Ofisi olarak kullanıldığı dönemde Genel Merkez’den farklı ve daha gösterişli bir yapıya dönüştürüldüğünü belirtti. Kurmaylar, “Genel Merkez’deki odalardan daha lüks odalar yapmışlar. Biz tekrar bu odaları sınıfa çevirdik ve eğitimlere başladık” dedi.
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