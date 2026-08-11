Alimlerden destek: Mekke İttifakı daha da büyümeli

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim’in birlik ve dayanışmayı emreden ayetlerine atıfta bulunularak, üç ülke arasında sağlanan bu mutabakatın İslam ümmetinin “ortak tehditler” karşısındaki gücünü artıracağı ifade edildi. Açıklamada, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın sadece askeri ve güvenlik alanlarıyla sınırlı kalmaması, gelecekte siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kalkınma alanlarını da kapsayan kurumsal bir iş birliğine dönüşmesi temennisinde bulunuldu.

Stratejik ve manevi önemi

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir araya gelmesinin stratejik bir ağırlık taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Suudi Arabistan dini, tarihi, siyasi ve ekonomik ağırlığıyla, Türkiye siyasi, askeri, sanayi ve ekonomik gücüyle, Pakistan ise askeri yetkinliği ve stratejik konumuyla İslam dünyasında birbirini tamamlayan önemli güçlerdir. Bu üç ülkenin ortak hareketi, ümmetin birliği ve iş birliğinin güçlenmesi adına sağlam bir çekirdek oluşturacaktır." Anlaşmanın 7 Ağustos’ta Mekke-i Mükerreme'de ve Mescid-i Haram'ın gölgesinde imzalanmasının derin bir manevi ve sembolik anlam taşıdığı belirtilen açıklamada, ev sahipliğinden ötürü Suudi Arabistan yönetimine de teşekkür edildi.

Aksa'nın korunması için katılın

Açıklamada ayrıca, bu adımın üç ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı. Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm İslam ülkelerinin liderlerine, alimlerine ve kurumlarına çağrıda bulunarak, bu tarihi adımın sunduğu fırsatların değerlendirilmesi, ortak çıkarlar doğrultusunda entegrasyonun sağlanması ve İslam dünyasının huzur, güvenlik ve izzeti için işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Anlaşma tamamen savunma amaçlı

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla ilgili açıklamada bulundu. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını kaydeden Dar, çok boyutlu güvenlik sorunlarına çözüm bulma ve bölgesel refahı artırma arzusuyla taraflar arasında yıllardır süren görüşmeler ile koordinasyonun altını çizdi. Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, imzacı ülkeler arasındaki ve diğer ülkeler veya kuruluşlarla yapılan ikili ya da çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını veya değiştirmeyeceğini belirtti. Öte yandan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na yönelik kutlamalar Pakistan’da devam ediyor. Ülke genelinde çok sayıda gösteri yapılırken, bazı Pakistanlılar ise ellerinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları ile motosikletlerle konvoy düzenledi. Konvoya katılanlar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in fotoğraflarının bulunduğu pankartın önünde kutlamalarına devam etti.

Kuveyt'ten tebrik

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Pakistanlı mevkidaşı Ishaq Dar’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında gece geç saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Kuveyt’in en üst düzey diplomatının telefon görüşmesi sırasında Pakistanlı mevkidaşını tebrik ettiği belirtilen açıklamada, iki tarafın işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bölgesel durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Pakistan-Kuveyt ilişkileri ile karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunan es-Sabah ve Dar, es-Sabah’ın Pakistan’a yaptığı son ziyaretin takibi ve kilit sektörlerdeki iş birliğinin ve yatırımların geliştirilmesinin yollarını da görüştü.

İran: Endişe duyacak bir neden yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, "Aramızda derin dini, tarihi ve medeniyet bağları bulunan üç ülke Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan söz konusu olduğundan, bu anlaşmanın İran'a karşı olduğuna dair endişe duymamız için bir neden bulunmuyor" dedi.

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