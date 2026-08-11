Cezaevinde isyan yalanına 8 gözaltı

Önceki gece bazı haber siteleri ve sosyal medyada, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda isyan çıktığı, hükümlü ve tutuklular arasında olaylar yaşandığı, ölü ve yaralılar bulunduğu yönünde haberler yer aldı. Bunun üzerine mahkûm yakınları cezaevi önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, cezaevi önünde megafonla mahkûm yakınlarına seslendi. Cezaevinin kontrol edildiği, içeride herhangi bir isyan veya sıkıntı olmadığı belirtilse de mahkûm yakınları sabaha kadar cezaevi önünden ayrılmadı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda isyan çıktı, ölü ve yaralılar var” şeklinde paylaşım yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlattı. Halkı yanıltıcı, gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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