Etimesgut'ta CHP'nin adayı başkanvekili seçildi
04:00, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
Seda Dilber
Ankara Etimesgut'ta Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde CHP’nin adayı Seda Dilber başkan oldu.
Etimesgut Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP’nin adayı Seda Dilber ile Yeni Parti'nin adayı Memet Özdemir yarıştı. AK Parti ve MHP ise seçimde aday çıkarmadı. İlk iki turda Yeni Parti adayı Özdemir önde olurken, üçüncü turda CHP’nin adayı Dilber 22 oy alarak başkanvekili seçildi. Özdemir 19 oyda kaldı.
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Başlıklar :Etimesgut BelediyesiCHPSiyaset
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