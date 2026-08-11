Etimesgut'ta CHP'nin adayı başkanvekili seçildi

17 yıllık düğümü radar raporu çözecek

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit olduğu şüpheli helikopter kazasıyla ilgili gözler, jetlerin uçuş verilerinin ele alıncağı bilirkişi raporuna çevrildi. Yapılan incelemelerde, bölgedeki radar kayıtlarıyla oynandığı ve bazı verilerin silindiği tespit edildi. Kazanın meydana geldiği sırada bölgede kol uçuşu yapan üç savaş uçağından “HH-721” kodlu jetin, radardan kaybolduktan 4 dakika 47 saniye sonra daha düşük irtifada ve daha yüksek hızla yeniden göründüğü belirlendi.