Üsküdar’daki şaibeli seçim yargıya taşındı

Üsküdar’da şaibeli Belediye Başkan Vekilliği Seçimi yargıya taşındı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve AK Partili meclis üyeleri, seçimde yaşanan baskı, tehdit ve usulsüzlük iddiaları üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. AK Parti ayrıca seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde dava açacak.

ZORLA VERİLEN ARADA BASKI VE TEHDİT

Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta başkan vekili seçimi için sandık başına gitti. CHP’li meclis üyelerinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e oy verdiği 3’üncü turun sonunda Gültekin’in önde olduğu anlaşılınca, tüm itirazlara rağmen ara verildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik o esnada Cumhur ittifakı adayına oy veren CHP’li üyelere hakaretler ederek baskı uyguladı. Son turda Gültekin adına kullanılan bazı oylar, pusuladaki G harfinin 6'ya, Z harfinin T harfine ve 2'ye benzetildiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 4’üncü tur sonunda CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, 22 oyla başkan vekili seçildi.

6 CHP’Lİ GÜLTEKİN’E OY VERMİŞTİ

İstanbul Anadolu Adliyesi önünde dün basın açıklaması yapan ve seçimin olağan akışına aykırı biçimde kesintiye uğratıldığını belirten AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Sarıcaoğlu, “3’üncü turda 6 CHP’li meclis üyesinin adayımız Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullanmasının ardından ara verildi. Bu sırada CHP’li meclis üyelerinin tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edildi” dedi.

SEÇİMİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILACAK

Oyların keyfi gerekçelerle geçersiz sayıldığını belirten Sarıcaoğlu, “Divan Başkanı Ali Aral, ‘Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?’ sözleriyle yaşanan karışıklığı açıkça kabul etti. Bu tablo seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu” ifadelerini kullandı. İki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Sarıcaoğlu, bunun yanı sıra seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi için idare mahkemesinde de dava açacaklarını söyledi.

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