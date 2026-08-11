Tarihi yasa Meclis'ten geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün tarihi mesailerinden birini yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

11 SAAT 40 DAKİKADA OYLANDI

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kuruldaki görüşmeleri 11 saat 40 dakika süren düzenleme için yapılan oylamaya milletvekillerinden 563'ü katıldı. Teklif, 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı. Böylece teklif, katılan milletvekillerinin ezici çoğunluğunun desteğiyle yasalaştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da oylamaya katılarak oy kullandı.

GÜLER: TEKLİF KOMİSYON RAPORUYLA UYUMLU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Kurul’da AK Parti grubu adına yaptığı konuşmada, teklif metninin komisyon raporuyla uyumlu olduğunu belirtti. Güler, “Metni üç kişi biliyordu, nerede hazırlandığı bilinmiyor gibi ucuz, nezaketsiz ifadeleri reddediyorum. Gerçekten çok emek sarf edilen, büyük uğraşlar verilen, samimiyetle ortaya konulan bir çaba var” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz” dedi. Yıldız, teklifin gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemeyi ve kamu güvenliğini daha güçlü tesis etmeyi amaçladığını ifade etti.

İYİ PARTİ'DEN RET, YENİ PARTİ'DE BÜYÜK FİRE

Oylamada 88 ret oyunun önemli bölümünün Yeni Parti sıralarından geldiği belirtiliyor. Meclis'te 29 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin milletvekillerinin tamamı ret oyu verdi. Ret oylarının ağırlıklı kısmı Yeni Parti'den geldi. Yeni Parti sıralarından 35 kabul, 54 ret oyu çıktı. Genel Kurul öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Özel ve parti yöneticileri, milletvekillerinin teklif için 'evet' oyu kullanacağını ifade etti, milletvekilleri ise serbest bırakıldı. Yeniden Refah Partisi ise oylamada çekimser kalma kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli de oylama öncesi yaptığı açıklamada partisinin teklife destek vereceğini açıkladı; CHP'den 29 kabul, 2 ret oyu çıktı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Genel Kurul’daki konuşmasında düzenlemeyi "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Oylamada AK Parti’den 268, MHP'den 44, DEM Parti'den 55 milletvekili kabul oyu verirken; HÜDA PAR, TİP, EMEP, DBP, DSP ve Saadet Partisi milletvekilleri kabul yönünde oy kullandı.

KURTULMUŞ'TAN KULİS ZİYARETİ

Yasanın görüşmeleri sürerken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti. Kulislerde milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileriyle sohbet eden Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETMEK İSTEDİLER

Oylamalar sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, kürsüde 7 bin 500 şehidin adını okumaya kalkınca oturuma ara verildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, alnından öperek Türkoğlu'nu dışarı çıkardı. Daha sonra İYİ Parti kürsüyü işgal etmeye çalışsa da bu eylem uzun sürmedi.

Türkiye için dönüm noktası

Teklifin kabul edilmesi sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır. Türkiye için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin her yerinde huzur ve kardeşlik hakim olacak. Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz, hayırlı olsun. Bir Türkiye modeli inşa ediyoruz. Bu sürecin buraya getirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Türkiye'nin kendi kararlılığı içerisinde bir çalışma ortaya koyduk.

Gözler teyit tespitinde

Genel Kurul'da dün akşam kabul edilen yasa Cumhurbaşkanının onayından sonra yürürlüğe girecek. Ancak kanun hemen uygulanmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesi için PKK'nın silah bırakıp örgütsel varlığını sona erdirdiğine ilişkin devlet teyidi gerekli. Yasaya göre güvenlik kurumlarının yapacağı tespitin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu aşama tamamlanmadan düzenlemenin soruşturma, kovuşturma ve infazların ertelenmesine ilişkin hükümleri işletilemeyecek.

İLK VE EN ÖNEMLİ AŞAMA

Yasanın uygulanmasında ilk ve kritik eşik, PKK/KCK'nın fiili varlığının sona erdiğinin ve kontrolündeki silah, mühimmat ve diğer malzemeleri teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi olacak. Bu tespitin MGK kararıyla teyit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yasa kapsamında başvuru ve yargısal işlemler başlayacak. Düzenleme, kanunun yürürlüğe girmesiyle otomatik tahliye veya infaz ertelemesi yapılmasını öngörmüyor.

6 AYLIK BAŞVURU ŞARTI

Teyit kararının ardından yararlanmak isteyenler 6 ay içinde başvuru yapacak. Başvuruların değerlendirilmesiyle suçun niteliğine göre soruşturma ve kovuşturmalar 5 veya 10 yıl ertelenebilecek; kesinleşmiş cezaların infazı da aynı şekilde 5 veya 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Süreçte yeni bir terör suçu işlenmesi halinde erteleme kaldırılacak, süre suç işlenmeden tamamlandığında ise yasada öngörülen hukuki sonuçlar doğacak.

Tokalaşma trafiği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarihi oturumu Genel Kurul salonundan takip etti. Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yan yana oturması dikkat çekti. İki liderin görüşmeler sırasında tokalaşmadığı görüldü. Oturum öncesinde AK Parti Grup Başkanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştığı görüldü. Öte yandan yasa teklifinin görüşmelerine başlamadan önce DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile TBMM Başkanvekili Pervin Buldan Bahçeli ile kuliste tokalaştı. Teklifin geneli üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından verilen arada da Devlet Bahçeli ile Özgür Özel de tokalaştı. Bahçeli teklifin yasalaşması sonrası yaptığı açıklamada "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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