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Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu

Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu

04:00, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Akın Gürlek, Yazıcıoğlu'nun ailesi ile görüştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü. Tüm bulguların FETÖ’yü gösterdiğine dikkat çeken Gürlek, “Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada Gürlek, Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın soruşturmayı incelediğini ifade etti. Soruşturmayla ilgili çoğu asker 21 şüphelinin tutuklandığını hatırlatan Gürlek, olaya ilk müdahale eden kaza kırım ekibi ile ilk gelen askeri ekibin de incelendiğini belirtti.

F4 PİLOTU FETÖ İRTİBATLI

HTS ve o tarihteki uçuş radar kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini vurgulayan Gürlek, “Bunların hepsi bir örgütsel çalışma. F4 pilotunun kendisi ve eşi FETÖ ile irtibatlı çıktı. Özellikle F4 pilotunun olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi… Bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izinin çıkması... İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelin, helikopterin kara kutusunu söken ekibin, daha sonradan Cumhurbaşkanımızı 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu öğrendik. Yani olaya baktığımız zaman büyük tabloda bunun bir FETÖ'nün örgütsel anlamda bir organizasyon, bir şema olduğunu gördük” diye konuştu.

HTS KAYITLARINI İNCELİYORUZ

Bakan Gürlek, helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza öncesinde FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz ve sözde Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'la o tarihlerde özel olarak görüştüğünün, olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösterdiğine işaret etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce FETÖ'nün sözde TSK imamları Öksüz ve Batmaz'ın ABD’ye gittiklerini hatırlatan Gürlek, helikopter kazasının hemen öncesinde de aynı şekilde Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini, bunun da olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini aktardı. Gürlek, HTS kayıtlarının önemine dikkati çekerek, “İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olmadığını HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili kamu vicdanında her şeyin netleşeceğini belirten Gürlek, “Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi" dedi.


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Başlıklar :Muhsin YazıcıoğluAdalet BakanlığıAkın Gürlek
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