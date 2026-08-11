Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'dan esecek

Şırnak Şehir Stadı’ndaki organizasyona katılan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerle bir araya gelerek yarışmaları takip etti. Bu yıl Şırnak’tan yaklaşık 18 bin gencin teknoloji yarışmalarına başvurduğunu ve kentin Türkiye genelinde ilk 10 il arasına girdiğini belirten Bayraktar, 22 takımın yarı finalist olduğunu kaydetti. "Bu yıl TEKNOFEST, Güneydoğu ile birlikte bir rekor daha kırdı, kendi rekorunu kırdı. Tam 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu" bilgisini veren Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu’nun 30 Eylül-4 Ekim’de Şanlıurfa merkezli düzenleneceğini hatırlattı. Bayraktar, “Adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak" dedi. Bayraktar, öncesinde 20-23 Ağustos’ta Gölcük Tersanesi’nde TEKNOFEST Mavi Vatan’ın gerçekleştirileceğini hatırlattı. Bayraktar, 100 milyon liranın üzerinde maddi destek ve 75 milyon liranın üzerinde ödül verileceğini ifade etti. Şırnak’taki Drone Şampiyonası’na 11 ilden 32 lisanslı sporcu katıldı. İlk etabı başarıyla tamamlayan 24 sporcu, 5-6 Eylül’de Batman’da düzenlenecek ikinci etapta yarışmaya hak kazandı. Şampiyona, 30 Eylül-1 Ekim’de Şanlıurfa’daki final müsabakalarıyla tamamlanacak.

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