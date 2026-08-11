UltrAslan liderinin evinden 65 milyon TL çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet”, “uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları nedeniyle önceki gün gözaltına alınan Şirin’in evinde 8,5 saatlik arama gerçekleştirildi. Önceki gün saat 14.30’da başlayıp saat 23.00’te tamamlanan aramada 841 bin 895 avro (46,4 milyon TL), 51 bin 953 dolar (2,4 milyon TL), 18 bin 865 İngiliz sterlini (1,2 milyon TL), 795 bin 825 Türk lirası, yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1 adet Hint seti, yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolye olmak üzere toplam 65 milyon TL değerinde nakit ve ziynet eşyası bulundu. Aramada ayrıca 1 silah, 3 şarjör, 141 mermi, 3 cep telefonu, 3 SIM kart ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildi. Soruşturma çok yönlü sürerken, el konulan deliller ve dijital materyallerin incelemesi devam ediyor.

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Sebahattin Şirin'in evinde arama yapıldı: Çok sayıda mermi ve döviz ele geçirildi