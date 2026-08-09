Sebahattin Şirin'in evinde arama yapıldı: Çok sayıda mermi ve döviz ele geçirildi

Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sanal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şirin'in evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 4 çelik yelek ile avro, pound ve lira cinsinden para ele geçirildi.

Sebahattin Şirin hakkında dört ayrı suçtan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Evinde çok sayıda mermi ve döviz ele geçirildi

Hakkında yakalama talimatı verilen Şirin gözaltına alındı. Şirin'in evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 4 çelik yelek ile avro, pound ve lira cinsinden para ele geçirildi.

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