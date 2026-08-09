Anasayfa
Gündem
KKTC Başbakanı Üstel’den Bakan Fidan’a teşekkür: Türkiye'nin kararlı duruşu son derece değerli

KKTC Başbakanı Üstel’den Bakan Fidan’a teşekkür: Türkiye'nin kararlı duruşu son derece değerli

19:30, 09/08/2026, Pazar
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
KKTC Başbakanı Üstel’den Bakan Fidan’a teşekkür: Türkiye'nin kararlı duruşu son derece değerli
KKTC Başbakanı Ünal Üstel - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iki devletli çözüme yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek Türkiye’nin kararlı tutumundan dolayı Fidan'a teşekkür etti. Fidan’ın Rum kesimine ve Türk askerinin varlığına dair mesajlarının önemine değinen Üstel, geçmişteki formüller yerine Kıbrıs’ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayışın şart olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarının, Türkiye’nin iki devletli çözüm konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Üstel, "Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs’ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklarını, geleceğini ve siyasi iradesini doğrudan ilgilendiren mesajları dolayısıyla Fidan’a teşekkür etti.

Fidan’ın ortaya koyduğu yaklaşımın Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tutumunu bir kez daha açık biçimde gösterdiğini ifade eden Üstel, Fidan’ın, "Bizim için esas çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu" sözlerinin Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfanın açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan anlayış çözüm üretemez"

Bakan Fidan’ın Kıbrıs Türk halkının egemen, eşit ve bağımsız duruşuna ilişkin ifadelerini son derece değerli bulduğunu vurgulayan Üstel, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik tutumunun da açık olduğunu belirtti. Fidan’ın, "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz" ve "Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960’ta kurulan devlet değilsin" sözlerine işaret eden Üstel, bu açıklamaların Kıbrıs Türk halkının yıllardır karşı karşıya kaldığı siyasi eşitsizliğin uluslararası alanda açıkça dile getirilmesi bakımından önem taşıdığını söyledi. Üstel, "Kıbrıs Türk halkının hakkını, iradesini ve varlığını yok sayan bir anlayışın kalıcı bir çözüm üretmesi mümkün değildir. Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs’ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı.

"Devletimizi yüceltmek ve hak ettiği yere taşımak önceliğimizdir"

KKTC hükümetinin sorumluluğunun yalnızca Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmakla sınırlı olmadığını belirten Üstel, devletin güçlendirilmesi, ülkenin kalkındırılması ve halkın refahının artırılmasının da öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti. Üstel, "Devletimizi yüceltmek, ülkemizi kalkındırmak, halkımızın refahını artırmak ve KKTC’nin dünyada hak ettiği saygın yeri almasını sağlamak bizim en önemli önceliklerimizdendir" dedi.

Ülkenin ekonomik gücünü artırmak, altyapısını geliştirmek, üretim ve yatırımları desteklemek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Üstel, Türkiye ile yürütülen güçlü iş birliğinin de bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye’nin kararlı duruşu bizim için son derece değerli"

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmasının kendileri açısından önemli bir güven ve güç kaynağı olduğunu belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin ortaya koyduğu siyasi irade ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın uluslararası alanda verdiği mesajların Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından son derece değerli olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan’ın Ada’daki barış ve istikrarın Türk askerinin varlığı sayesinde korunduğuna ilişkin değerlendirmesine de değinen Üstel, bunun Kıbrıs’ın güvenlik gerçeklerinin ortaya konması açısından önemli olduğunu kaydetti. Üstel, "Sayın Hakan Fidan’a, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve devletimizin geleceğine yönelik ortaya koyduğu kararlı tutumdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Mekke Anlaşması'nı iki yıl sekiz ayda hazırladık: İttifak büyüyecek
Gündem
Mekke Anlaşması'nı iki yıl sekiz ayda hazırladık: İttifak büyüyecek
Dışişleri Bakanı Fidan: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil
Bakan Fidan: Uluslararası toplum İsrail'e güçlü tepki ortaya koymalı
Gündem
Bakan Fidan: Uluslararası toplum İsrail'e güçlü tepki ortaya koymalı
Başlıklar :KKTCÜnal ÜstelHakan Fidan
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026