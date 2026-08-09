Mersin'de kahreden olay: Beş yaşındaki çocuk çakmak gazı nedeniyle öldü
20:04, 09/08/2026, Pazar
AA
Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. (Foto: Arşiv)
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 5 yaşındaki M.Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yenice Mahallesi'nde fenalaşan küçük çocuk, yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.Ş.'nin cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Mersin’in Tarsus ilçesinde çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde çakmak gazı soluduğu iddia edilen 5 yaşındaki M.Ş. fenalaştı.
Hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı
Yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
M.Ş’nin cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Başlıklar :çakmak gazıçocukMersinTarsus
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