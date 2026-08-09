Mersin'de kahreden olay: Beş yaşındaki çocuk çakmak gazı nedeniyle öldü

Gün ışığı etkisini göstermeden toplanmaya başlıyor: Kilosu 200 liradan alıcı buluyor

Mersin’in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başladı. Bu yıl hasadın az olmasına rağmen beyaz incirden bu sene yaklaşık 90 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.