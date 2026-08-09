Çorum’da akrabaların ‘kız kaçırma’ kavgası kanlı bitti: Bir ölü üç yaralı
Çorum’da akrabalar arasında “kız kaçırma” meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle yaralanan Coşkun Ç. hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis, kavgaya karıştığı belirtilen Ali Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Çorum’da akrabalar arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; akrabalar arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. ise bıçakla yaralandı, Doğan Ç. ve Samet Ç. de darbedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis bir şüphelinin peşine düştü
Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Coşkun Ç. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Polis ekipleri inceleme yaparken, kavgaya karıştığı belirtilen Ali Ç.’nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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