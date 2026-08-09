Çorum’da iki otomobil çarpıştı: Sürücüler yara almadan kurtuldu
00:30, 09/08/2026, Pazar
IHA
Çorum’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kaza, Yeni Osmancık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 66 AAV 722 plakalı Toyota marka otomobil ile S.D. yönetimindeki 37 BA 183 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobillerde büyük çapta hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.
Başlıklar :ÇorumTrafik kazasıSürücü
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