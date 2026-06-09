Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum'da otomobil yangını

Çorum'da otomobil yangını

21:019/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Yangında şans eseri yaralanan olmadı.
Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Çorum'da seyir halindekiyken elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle alev alan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında otomobil, hasar gördü.

Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde seyir halindeki G.D. yönetimindeki otomobil, saat 21.30 sıralarında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle motor bölümünden alev aldı.

Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarında güvenli bir alana çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Tazyikli suyla müdahalede bulunan itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.



#Çorum
#Otomobil
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 Aldın Aldın 11 Haziran 2026 kataloğu: Bu perşembe hangi ürünler var? Elektronikten deniz ürünlerine tam liste