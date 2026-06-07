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Çorum'da traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Çorum'da traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

20:097/06/2026, Pazar
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki Muhammer Akman hayatını kaybetti.

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 56 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Alaca ilçesi Yaylabaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammer Akman (56) idaresindeki 19 PC 239 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan sürücüyü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammer Akman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akman’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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