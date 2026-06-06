Aksaray'daki feci kazadan acı haber: 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bir süre uğraştıktan sonra kapak aniden açılınca hayvan gübresi gencin üzerine boşaldı. Samet Mercan bir süre gübre altında kalırken, durumu fark eden komşu ve yakınları araziye gelerek küreklerle gübreyi kazarak genci çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç, 9 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.