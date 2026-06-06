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Aksaray'daki feci kazadan acı haber: 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Aksaray'daki feci kazadan acı haber: 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

00:256/06/2026, Cumartesi
IHA
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Hayvan gübresinin altında kalan Samet Mercan, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Hayvan gübresinin altında kalan Samet Mercan, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aksaray’ın Sağlık Beldesi’nde mandıradaki hayvan gübrelerini boş araziye tahliye etmek isterken traktör römorkunun kapağının aniden açılması sonucu tonlarca atığın altında kalan 18 yaşındaki Samet Mercan, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 9 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

25 Mayıs’ta Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Beldesi Yeni Mahalledeki boş arazide mandıradaki hayvan gübrelerini traktörün römorkuna dolduran Samet Mercan (18) traktörle birlikte boş araziye geldi. Samet Mercan, burada römorkta yüklü hayvan gübresini boşaltmak için römorku kaldırdı. Römorkun arka kapağının açılmaması üzerine römork arkasına geçen genç kapağı açmaya çalıştı.

Bir süre uğraştıktan sonra kapak aniden açılınca hayvan gübresi gencin üzerine boşaldı. Samet Mercan bir süre gübre altında kalırken, durumu fark eden komşu ve yakınları araziye gelerek küreklerle gübreyi kazarak genci çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç, 9 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.



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