Pençe-Kilit bölgesindeki kazadan acı haber: Uzman Çavuş Hilal şehit düştü

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in naaşı memleketi Aksaray'a getirildi. 8 aylık hamile eşi ve ailesi tarafından karşılanan şehit, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü Ankara’da 30 Haziran’da kurtarılamayarak şehit düştü.
Şehidin cenazesi, bugün helikopterle Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu’na getirildi. Şehidin tabutu askerler tarafından helikopterden alınarak cenaze aracına taşınırken, karşılamaya şehidin 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, annesi Güler Hilal ve babası Hacı Ömer Hilal ile çok sayıda yakını katıldı. Şehidin yakınları fenalık geçirirken, cenaze Somuncu Baba Külliyesi morguna götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için yarın öğle namazını müteakip Aksaray Ulu Cami’de resmi cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.