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Suriye'de rahatsızlanıp şehit olan astsubay Kenan Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de rahatsızlanıp şehit olan astsubay Kenan Şahin son yolculuğuna uğurlandı

14:1326/06/2026, Cuma
DHA
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Kenan Şahin
Kenan Şahin

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanıp şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde 24 Haziran’da rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, sağlık görevlileri tarafından helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Ancak Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Şahin'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mut ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, Tekeli Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra tören için Laal Paşa Camisi'ne götürüldü. Burada törene; ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Vali Atilla Toros, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Mut Yeni Belediye Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlikte toprağa verildi.




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