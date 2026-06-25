IBAN mağdurlarına ceza indirimi müjdesi geldi: Düzenlemeden kimler yararlanabilecek?

CEZA İNDİRİMİ NASIL UYGULANACAK?

Buna göre mahkeme, örneğin nitelikli dolandırıcılık kapsamında 6 yıl hapis cezası belirlemesi halinde, yeni hüküm kapsamında bu ceza 3 yıla kadar düşebilecek. Ancak indirim, yalnızca hesabını kullandırmakla sınırlı kalan kişiler için uygulanacak; dolandırıcılığın planlanması veya icrasında aktif rol alan failler bu kapsamdan yararlanamayacak.

KRİPTO HESABLAR DA HÜKÜM ALTINDA

Teklifle eklenen önergeye göre, haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.