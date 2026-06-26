LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2026! LGS 2026 sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava katılan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi ve velisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. Tercih sürecine yön verecek puanların ilan edilmesine kısa süre kala, sonuç sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih ve tercih takvimi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimine göre merak edilen ayrıntılar...

1 /3 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınav performanslarını değerlendirmeye başlayan öğrenciler ve veliler, puanların açıklanacağı günü ve tercih sürecinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvim doğrultusunda LGS sonuçlarının ilan edileceği tarih netleşirken, tercih maratonu öncesindeki kritik süreç de şekilleniyor.

2 /3 MEB 2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan resmi açıklamalar ve MEB sınav uygulama takvimi doğrultusunda, 2026 yılı LGS sonuçlarının açıklanacağı gün netleşti. 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak.