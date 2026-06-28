MEB-AGS sınav tarihi: 2026 AGS ÖABT ne zaman yapılacak, yeni sınav tarihi hangi gün?

Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi’ne kabul edilmek amacıyla heyecanla beklediği 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının tarihinde ÖSYM tarafından önemli bir güncellemeye gidildi. Daha önce 12 Temmuz 2026 olarak duyurulan sınavlar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınacak geniş çaplı güvenlik ve kamu düzeni tedbirleri nedeniyle iki hafta ileriye kaydırıldı. AGS'nin yeni sınav tarihini ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.