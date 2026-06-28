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MEB-AGS sınav tarihi: 2026 AGS ÖABT ne zaman yapılacak, yeni sınav tarihi hangi gün?

MEB-AGS sınav tarihi: 2026 AGS ÖABT ne zaman yapılacak, yeni sınav tarihi hangi gün?

09:4828/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmayı hedefleyen adayların katılacağı 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na (MEB-AGS) ilişkin beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. Daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan sınavın ertelendiği ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından X hesabı üzerinden duyuruldu. Peki, 2026 MEB-AGS ne zaman yapılacak, yeni sınav tarihi hangi güne denk geliyor? İşte ÖSYM tarafından açıklanan güncel MEB-AGS sınav tarihi.

Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi’ne kabul edilmek amacıyla heyecanla beklediği 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının tarihinde ÖSYM tarafından önemli bir güncellemeye gidildi. Daha önce 12 Temmuz 2026 olarak duyurulan sınavlar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınacak geniş çaplı güvenlik ve kamu düzeni tedbirleri nedeniyle iki hafta ileriye kaydırıldı. AGS'nin yeni sınav tarihini ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

AGS ne zaman yapılacak 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvime göre 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav tarihindeki değişiklik yalnızca uygulama gününü kapsarken, diğer süreçler ÖSYM'nin duyuruları doğrultusunda yürütülecek.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un X hesabı üzerinden yaptığı duyuru şu şekilde: "12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

Akademi Giriş Sınavı (AGS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi eğitim sürecine kabul edilmesi amacıyla uygulanan merkezi sınavdır. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav, öğretmen adaylarının genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan yeterliliklerini ölçmeyi amaçlıyor. AGS sonuçları, öğretmen adaylarının akademiye yerleştirilmesinde temel kriterlerden biri olarak kullanılıyor.

AGS'de kaç soru soruluyor, sınav ne kadar kaç dakika sürüyor?

AGS iki oturum halinde uygulanıyor.

AGS Oturumu

80 soru

120 dakika

ÖABT Oturumu

50 soru

90 dakika

Adayların nihai değerlendirmesi AGS ve ilgili alan puanları birlikte dikkate alınarak yapılıyor.

AGS'ye kimler başvurabilir?

2026 AGS'ye;

Eğitim fakültelerinden mezun olanlar,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarını tamamlayanlar,

Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan uygun lisans mezunları,

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olup denklik şartını sağlayan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Erkek adayların askerlik yönünden gerekli şartları taşıması gerekirken, AGS başvurularında yaş sınırı uygulanmıyor.

#Millî Eğitim Bakanlığı
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