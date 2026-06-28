Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? BETAE kişi başı kaç lot verdi?

Şirketin halka arzına toplam 1 milyon 143 bin 799 başvuru gelirken, toplam talep tutarı 34 milyar 225 milyon 279 bin 480 TL oldu. Dağıtım sonucunda ise 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.