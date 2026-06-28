Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? BETAE kişi başı kaç lot verdi?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde yapıldı. Halka arzda birim fiyat 40 TL olarak belirlenirken, halka arz edilen 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı sona erdi. Beta Enerji'nin halka arz sonuçları belli oldu. Peki BETAE kişi başı kaç lot verdi?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Halka arz büyüklüğü 2 milyar 430 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzda birim fiyat 40,00 TL olarak belirledi.
Şirketin halka arzına toplam 1 milyon 143 bin 799 başvuru gelirken, toplam talep tutarı 34 milyar 225 milyon 279 bin 480 TL oldu. Dağıtım sonucunda ise 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.
Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,46 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 10,20 katı, yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların ise 88,66 katı talep geldi.
Dağıtıma esas tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 50, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10, Beta grubu çalışanları için yüzde 1 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 39 olarak gerçekleşti.
Halka arz sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcı grubunda 1 milyon 103 bin 933 başvuruya, yüksek başvuru grubunda 20 bin 394 başvuruya, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda 267 başvuruya ve Beta şirket çalışanları grubunda 359 başvuruya dağıtım yapıldı.