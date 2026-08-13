Trabzonspor'un play-off turu rakibi belli oldu: İlk maç Trabzon'da
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavilileri lig etabına taşıyacak kritik eşleşmede Ferencvaros karşısına çıkacak olan Trabzonspor’un ilk maçı nerede oynayacağı, rövanş tarihi ve turu geçmesi halinde izleyeceği yol da netleşti.
Trabzonspor Ferencvaros maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak. Bordo-mavililer ilk karşılaşmaya 20 Ağustos’ta evinde çıkacak, rövanş ise 27 Ağustos’ta oynanacak.
Trabzonspor’un rakibi Ferencvaros oldu
Trabzonspor Ferencvaros maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak. Ferencvaros, ilk karşılaşmasını 1-0 kazandığı Gornik Zabrze eşleşmesinin rövanşında 1-1 berabere kalarak tur atladı ve Trabzonspor’un rakibi oldu.
Bordo-mavili ekip, play-off turundaki ilk karşılaşmayı evinde oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise Ferencvaros’un sahasında yapılacak.
Trabzonspor Ferencvaros maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun maç takvimi de belli oldu. Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki eşleşmede:
- İlk maç 20 Ağustos’ta oynanacak.
- Trabzonspor ilk karşılaşmada ev sahibi olacak.
- Rövanş karşılaşması 27 Ağustos’ta yapılacak.
Kazanan Avrupa Ligi’nde devam edecek
Play-off turunun sonunda Ferencvaros-Trabzonspor eşleşmesini kazanan takım UEFA Avrupa Ligi lig etabına katılma hakkı elde edecek.
Eşleşmede elenen takımın Avrupa macerası ise sona ermeyecek. Play-off turunu geçemeyen ekip yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabında devam edecek.
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