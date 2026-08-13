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ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

23:09, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu
ALES 2 sonuçları için tarih belli oldu

2026 ALES 2 sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2 Ağustos’ta gerçekleştirilen ALES/2’nin sonuçları 21 Ağustos 2026’da açıklanacak; adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik veya Y.U. numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. ALES 2 sonuçlarının açıklanacağı tarih, sonuç sorgulama ekranı ve 2026 ALES 3 başvuru ile sınav takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar belli oldu.

ALES 2 sonuçları için bekleyiş sürerken ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde açıklanma tarihi 21 Ağustos olarak yer aldı. 2 Ağustos’ta sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi ve mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.

ALES 2 sonuçları 21 Ağustos’ta açıklanacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu olan 2026-ALES/2, 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulandı. ALES 2 sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre 21 Ağustos 2026’da açıklanacak.

ALES/2 için başvurular 10-18 Haziran 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer aldı.

2026-ALES/2 takviminin öne çıkan tarihleri şöyle:

  • Başvuru tarihleri: 10-18 Haziran 2026
  • Sınav tarihi: 2 Ağustos 2026
  • Sonuç tarihi: 21 Ağustos 2026

ALES 2 sonuçları nasıl öğrenilecek?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik veya Y.U. numaraları ile şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi ve mobil uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek. ÖSYM tarafından basılı sınav sonuç belgesi hazırlanmayacak ve sonuç belgeleri adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM’nin internet ortamında yayımladığı sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alacak?

ALES sonuç bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak. Adayların sonuç ekranında şu bilgiler bulunacak:

  • Sınav bölümlerindeki doğru cevap sayıları
  • Sınav bölümlerindeki yanlış cevap sayıları
  • ALES puanları
  • ALES puanlarına göre başarı sıraları

ÖSYM ayrıca sınav sonuç belgelerinin doğrulanabilmesi için Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi’ni kullanıyor. Sonuç belgelerinin alt bölümünde sistem tarafından rastgele oluşturulan bir kontrol kodu bulunuyor.

ALES 3 başvuruları ne zaman?

2026 yılının üçüncü ALES oturumu için başvurular 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM takvimine göre ALES/3, 29 Kasım 2026’da uygulanacak ve sınav sonuçları 17 Aralık 2026’da açıklanacak.

ALES/3 takvimi şöyle:

  • Başvuru tarihleri: 7-15 Ekim 2026
  • Sınav tarihi: 29 Kasım 2026
  • Sonuç tarihi: 17 Aralık 2026

2026-ALES/2’ye katılan adayların sonuçları ise ÖSYM’nin mevcut sınav takvimine göre 21 Ağustos’ta erişime açılacak.

Başlıklar :alesösymölçme seçme ve yerleştirme merkeziakademik personel sınavıALES 2 sonuçları
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