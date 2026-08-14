LGS 2. nakil sonuçlarında beklenen gün geldi: Gözler MEB’de
LGS 2. nakil sonuçları 2026 için öğrencilerin beklediği gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci nakil tercih sonuçları 14 Ağustos 2026'da açıklanacak. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak ve sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte MEB LGS 2. nakil sonuç sorgulama ekranı, ikinci nakil takvimi ve herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin izleyeceği süreçle ilgili tüm ayrıntılar.
2026 LGS 2. nakil sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığının takviminde belirtilen tarih geldi. İkinci nakil sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak ancak sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 14 Ağustos 2026'da ilan edilecek. İkinci nakil döneminde tercih yapan öğrenciler, yerleştirme durumlarını MEB'in resmi internet sitesi ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
LGS kapsamında ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlk yerleştirme ve birinci nakil sürecinin ardından okulunu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci nakil döneminde tercih yaptı.
LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2. nakil sonuçlarının 14 Ağustos'ta hangi saatte açıklanacağına ilişkin kesin bir saat paylaşmadı.
Bu nedenle sonuçlarını bekleyen öğrencilerin MEB'in resmi internet sitesi ile sonuç sorgulama ekranını takip etmesi gerekiyor.
LGS 2. nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.
Sonuç ekranında öğrencinin yerleştirildiği okula ilişkin bilgi görüntülenebilecek. Öğrenciler gerekli bilgileri girerek yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek.
LGS'de okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
İkinci nakil işlemlerinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları üzerinden süreç devam edecek.
Başvurular 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026'da tamamlanacak.
LGS yatılılık başvuruları ne zaman başlayacak?
LGS yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.
Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026'da açıklanacak. Sonuçların ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS 2. nakil takvimi 2026
2026 LGS ikinci nakil ve yerleştirme sürecindeki önemli tarihler şöyle:
- LGS 2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
- LGS 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026
- İl ve ilçe komisyonlarına başvurular: 17-26 Ağustos 2026
- Komisyon yerleştirmeleri: 28 Ağustos 2026
- Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026
- Yatılılık sonuçları: 4 Eylül 2026
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreci, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları ve yerleştirmeleriyle devam edecek.
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