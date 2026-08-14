LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?





2026 LGS 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 14 Ağustos 2026'da ilan edilecek. İkinci nakil döneminde tercih yapan öğrenciler, yerleştirme durumlarını MEB'in resmi internet sitesi ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.





LGS kapsamında ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlk yerleştirme ve birinci nakil sürecinin ardından okulunu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci nakil döneminde tercih yaptı.