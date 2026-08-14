Beşiktaş açıkladı: Dusan Vlahovic imza töreninin detayları belli oldu
Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic için düzenlenecek imza töreninin detayları belli oldu. Vlahovic imza töreni 14 Ağustos’ta Tüpraş Stadyumu’nda taraftara açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek. Peki Vlahovic imza töreni saat kaçta başlayacak, kapılar ne zaman açılacak, Passo gerekli mi? Beşiktaş Kulübü törenin saatini, tribün bilgilerini ve stadyuma giriş şartlarını açıkladı.
Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic için 14 Ağustos’ta Tüpraş Stadyumu’nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek. Vlahovic imza töreni saat 19.03’te başlayacak, stadyum kapıları ise saat 17.00’de açılacak.
Vlahovic imza töreni saat kaçta?
Beşiktaş Kulübü, yeni transferi Dusan Vlahovic için imza töreninin 14 Ağustos saat 19.03’te Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirileceğini açıkladı. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da katılacak.
Siyah-beyazlı kulübün duyurusuna göre organizasyon Beşiktaş taraftarına açık olacak. Taraftarların stadyuma girişleri için kapılar saat 17.00’de açılacak.
Taraftarlar ücretsiz katılabilecek
Beşiktaş, Vlahovic imza törenine katılmak isteyen taraftarların doğu alt ve doğu üst tribünlerinden ücretsiz olarak organizasyonu takip edebileceğini bildirdi.
Kulübün açıkladığı imza töreni programının öne çıkan ayrıntıları şöyle:
Tarih: 14 Ağustos
Saat: 19.03
Yer: Tüpraş Stadyumu
Kapı açılışı: 17.00
Tribünler: Doğu alt ve doğu üst
Katılım: Ücretsiz
Passo zorunluluğu: Bulunmuyor
Katılacak isim: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
Passo zorunluluğu olmayacak
Beşiktaş Kulübü ayrıca Tüpraş Stadyumu’na girişte Passo zorunluluğu bulunmayacağını duyurdu. Böylece taraftarlar belirtilen tribünlerden ücretsiz olarak imza törenine katılabilecek.
Vlahovic için düzenlenecek imza töreni, 14 Ağustos saat 19.03’te başlayacak.
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