MSB sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı başvuruları son gün ne zaman? Tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, MSB personel alımı 2026 kapsamında sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini için başvuru süresini uzattı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev almak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026 olarak belirlenirken; sözleşmeli er ve uzman erbaş başvuru şartları, yaş ve eğitim kriterleri ile başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.