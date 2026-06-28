e-YDS 2026/6 İngilizce cumartesi gerçekleştirildi. Bugün de e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça sınavı uygulanacak. e-YDS/Arapça/Rusça 22 salonda düzenlenecek. 1538'i Arapçadan, 502'si Rusçadan olmak üzere 2 bin 40 adayın başvurduğu e-YDS/Arapça/Rusçaya sınav saatinde de 15 dakika kuralı uygulanacak. Peki e-YDS saat kaçta başlıyor?

1 /4 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça) bugün gerçekleştirilecek. Elektronik sınavlar, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. e-YDS/Arapça/Rusça 22 salonda düzenlenecek.

2 /4 e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça saat kaçta başlıyor? e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça sınavı, saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

3 /4 e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika? Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler uygulanacak ve 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 16.45'te sona erecek sınavlarda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.