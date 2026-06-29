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UDSP yabancı dil yeterlilik sınavı sonuçları 2026! Yabancı dil yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

UDSP yabancı dil yeterlilik sınavı sonuçları 2026! Yabancı dil yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:4529/06/2026, Pazartesi
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte adaylar için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, bu kez gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Sınav performansını değerlendirmek isteyen adaylar, doğru cevaplarını kontrol ederken sonuç takvimine ilişkin araştırmalarını da hızlandırdı.

2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın tamamlanmasının ardından adaylar için yeni süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanırken, sınava katılan adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bir yandan sınav sorularını inceleyen adaylar, diğer yandan resmi sonuç takvimine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor.

2026 UDSP SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Sınavın tamamlanmasının ardından Millî Eğitim Bakanlığı, adayların erişimine soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını açtı. İngilizce A ve B kitapçıkları ile Almanca A ve B kitapçıklarının cevap anahtarları Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı.

2026 UDSP YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Sonuçlar Bakanlığın resmi iletişim kanalları üzerinden adayların erişimine sunulacak.

#yabancı dil yeterlilik sınavı
#udsp sınavı
#soru ve cevap anahtarı
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