Ev sahipleri ve kiracılar ile memur ve emeklilerin kilitlendiği Temmuz 2026 kira artış oranı ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı takvim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından netleştirildi. Konut ve iş yeri kira sözleşmelerini Temmuz ayı içerisinde yenileyecek olan vatandaşlar için yasal tavan sınırı ve açıklanma zamanına dair son durum şu şekildedir: