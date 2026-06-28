Türkiye’de milyonlarca memur, emekli ve kiracı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 2026 Haziran ayı enflasyon verilerini bekliyor. TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Verilerin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranlarının yanı sıra konut ve iş yerleri için uygulanacak resmi kira artış tavanı da kesinleşecek. Peki, 2026 Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak? İşte kira artış oranına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar.
Ev sahipleri ve kiracılar ile memur ve emeklilerin kilitlendiği Temmuz 2026 kira artış oranı ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı takvim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından netleştirildi. Konut ve iş yeri kira sözleşmelerini Temmuz ayı içerisinde yenileyecek olan vatandaşlar için yasal tavan sınırı ve açıklanma zamanına dair son durum şu şekildedir:
Haziran Ayı Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait tüketici fiyat endeksini ilan etmektedir. Resmî takvime göre Haziran 2026 enflasyon verileri 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da TÜİK’in resmî web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Bu açıklamayla birlikte hem memur ve emeklilerin Temmuz ayı net zam oranları belli olacak hem de kira artış sınırı kesinleşecek.
Temmuz ayı kira zam artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira artışında esas alınan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın üçüncü gününde kamuoyuyla paylaşılıyor. Temmuz ayına ilişkin kira artış oranı da 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak verilerle netlik kazanacak. Belirlenecek zam oranında, TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması baz alınacak ve kira artış hesaplamaları bu oran üzerinden yapılacak.
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Olacak?
Konutlarda uygulanan %25’lik kira artış sınırının (Tavan fiyat uygulaması) Temmuz 2024 itibarıyla tamamen kalkmasının ardından, kira zamları yeniden Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 344. maddesi gereğince TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanmaktadır.
TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.
Bu oran, haziran ayında kira sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek artış oranı oldu. Temmuz ayı için geçerli olacak yeni oran ise haziran verisinin açıklanmasıyla değişecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,24, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,96 yükseldi.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,71, Yİ-ÜFE yüzde 2,75 artış gösterdi.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,61 yükseliş kaydetti.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 14,04, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 28,93 artış oldu.
Mayıs enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,24 olarak belirlendi.
Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtırken, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) üretim maliyetlerindeki dalgalanmaları gösteriyor. 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle, kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başladı. Ancak, bazı eski kira sözleşmelerinde “TEFE-ÜFE ortalaması” ibaresi bulunabiliyor. Bu durumda, eğer sözleşmedeki oran TÜFE’yi aşıyorsa, yasal üst sınır olarak TÜFE oranı uygulanıyor.
Kira artış hesabında mevcut kira bedeli, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı ile çarpılıyor. Taraflar, yasal üst sınırı aşmamak şartıyla yeni kira tutarını belirleyebiliyor.
Mevcut kira bedeli: 25.000 TL
Kira artış oranı: 32,24
Artış tutarı: 8.060 TL
Yeni aylık kira bedeli: 33.060 TL
Yeni yıllık kira bedeli: 396.720 TL.