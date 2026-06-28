Zatlin’e göre altın fiyatları, kısa vadede doların değeri, enflasyon beklentileri ve faiz oranlarına ilişkin fiyatlamalardan etkileniyor. Altının güvenli liman olarak tanımlanmasının arkasında, sınırlı arz yapısı bulunuyor. Bu çerçevede altının fiyatı, talebin sınırlı arz karşısındaki konumuna göre yön değiştiriyor.

Değerlendirmede, Bitcoin için de sınırlı üretim yapısına atıf yapıldı. Zatlin, altın, gümüş ve Bitcoin’in yatırımcı portföylerinde benzer dönemlerde güvenli liman veya alternatif değer saklama aracı olarak fiyatlandığını belirtti. Ancak altın piyasasında son dönemde görülen hareketin, para politikası göstergelerinden çok fiziki talep tarafındaki değişimle açıklanabileceğini ifade etti.