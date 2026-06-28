Altın piyasası, hafta içinde yaşadığı hareketli ve dalgalı seyrin ardından hafta sonuna değer kazancıyla girerek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Hafta içinde 6 bin TL sınırının altına sarkan gram altın, gelen alımlarla birlikte kayıplarını telafi edip yeniden bu kritik eşiğin üzerine tırmandı. 28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla güncel piyasa verilerine göre gram altın 6.130,13 TL seviyesinden işlem görürken, Altın fiyatları, merkez bankası alımlarıyla yön değiştirdi. İşte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum.
İç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarındaki anlık değişimlerin vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesine neden oluyor. Hafta sonu nedeniyle serbest piyasadaki işlemler son kapanış verileri üzerinden değerlendirilirken, altın piyasasında arz ve talep dengesi yeniden şekilleniyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum.
Gram altın bugün ne kadar, kaç TL?
Gram altın satış fiyatı: 6.130,13 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.131,00 TL
Yarım altın fiyatı ne kadar oldu?
Yarım altın satış fiyatı: 20.219,00 TL
Cumhuriyet altını ve tam altın kaç lira?
Tam altın satış fiyatı: 40.294,11 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.306,00 TL
Altın fiyatları merkez bankası alımlarıyla yön değiştirdi
Altın fiyatları, 2026 yılının ilk yarısında ocak ayındaki zirvesinden gerilerken, düşüşün merkezinde merkez bankalarının altın talebindeki değişimin yer aldı. Moneyball Economics kurucusu Andrew Zatlin , altının yıl başındaki 5 bin 200 dolar seviyesindeyken 4 bin dolar civarına indiğini ve., ons altında yüzde 20’nin üzerinde düşüş yaşandığını hatırlattı.
Zatlin, söz konusu hareketin yalnızca altın piyasasıyla sınırlı kalmadığını, gümüş ve Bitcoin gibi güvenli liman veya alternatif değer saklama araçlarında da benzer fiyat gerilemelerinin izlendiğini aktardı. Değerlendirmede piyasa katılımcılarının faiz, enflasyon ve jeopolitik risk başlıklarını öne çıkardığı, ancak Zatlin’in temel neden olarak arz-talep dengesindeki değişime odaklandığı ifade edildi.
Zatlin’e göre altın fiyatları, kısa vadede doların değeri, enflasyon beklentileri ve faiz oranlarına ilişkin fiyatlamalardan etkileniyor. Altının güvenli liman olarak tanımlanmasının arkasında, sınırlı arz yapısı bulunuyor. Bu çerçevede altının fiyatı, talebin sınırlı arz karşısındaki konumuna göre yön değiştiriyor.
Değerlendirmede, Bitcoin için de sınırlı üretim yapısına atıf yapıldı. Zatlin, altın, gümüş ve Bitcoin’in yatırımcı portföylerinde benzer dönemlerde güvenli liman veya alternatif değer saklama aracı olarak fiyatlandığını belirtti. Ancak altın piyasasında son dönemde görülen hareketin, para politikası göstergelerinden çok fiziki talep tarafındaki değişimle açıklanabileceğini ifade etti.
Altın fiyatları, 2022-2024 döneminde merkez bankası talebinin artmasıyla desteklenirken, 2025 ve 2026’da talep temposunun yavaşlamasıyla farklı bir dengeye geçti. Veriler, yıllık merkez bankası alımlarının bin ton üzerindeki seviyelerden 2025’te 863 tona indiğini, 2026 başındaki temponun ise daha düşük bir yıllık patikaya işaret ettiğini gösteriyor.